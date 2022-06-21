"حلواني إخوان" توقع مذكرة تفاهم مع "أقوات" لتشغيل مطاعم البيك في مصر

أعلنت شركة حلواني إخوان، اليوم الثلاثاء، عن توقيع شركة حلواني إخوان – مصر، التابعة لها، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أقوات للصناعات الغذائية، الشركة الشقيقة لشركة البيك للأنظمة الغذائية، ومالكة الحقوق المعرفية والفنية في تصنيع منتجات البيك الشهيرة وهي سلسلة مطاعم الوجبات السريعة المعروفة، وذلك لغرض دراسة إمكانية التعاون معاً في مجال التصنيع الغذائي لمنتجات "البيك" وتوريدها إلى من يتم الترخيص لهم بتشغيل مطاعم البيك في مصر.

وقالت في بيان على "تداول السعودية"، إن ذلك بعد إنهاء شركة "أقوات" لأعمال الفحص والتقييم المتضمن للدراسات الفنية واللوجستية لمصانع شركة حلواني إخوان – مصر، والتوافق على الشروط اللازمة لذلك.

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وأضافت أن الاستثمارات المتوقعة من التعاون في حدود مليار جنيه مصري.

وأوضحت أن مدة المذكرة سنة واحدة قابلة للتجديد.

وشركة أقوات للصناعات الغذائية، هي شركة سعودية مساهمة مغلقة وهي الشركة المالكة للحقوق المعرفية والفنية في تصنيع منتجات البيك الشهيرة لتوزيعها إلى المرخص لهم لتشغيل مطاعم البيك من قبل شركة البيك للأنظمة الغذائية.

وجاء توقيع المذكرة بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لجمهورية مصر.