"دله الصحية" تستحوذ على  18.98% من "المركز الطبي الدولي"

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، عن إبرامها اتفاقية بيع وشراء أسهم مع شركة كن للاستثمار القابضة ويشار إليه بـ"مساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع"، لغرض الاستحواذ على كامل أسهمها في رأس مال شركة المركز الطبي الدولي والبالغة نحو 14.23 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 18.98% من رأس مال شركة المركز الطبي الدولي.

وقالت "دله الصحية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة "دله" لمساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع، بحيث ستتم زيادة رأس مال شركة "دله" من 900 مليون ريال إلى نحو 976.81 مليون ريال عن طريق إصدار نحو 7.68 مليون سهم عادي، ليزيد بذلك عدد أسهمها من 90 مليون سهم، إلى نحو 97.68 مليون سهم عادي، أي بنسبة زيادة قدرها نحو 8.53% من رأس مال شركة دله قبل إصدار أسهمها الجديدة.

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وأضافت أن إجمالي تقييم شركة المركز الطبي الدولي يبلغ نحو 3.75 مليار ريال وتمثل قيمة الأسهم المراد شراؤها مبلغ نحو 711.63 مليون ريال بناء على عدد الأسهم المرغوب الاستحواذ عليها في شركة المركز الطبي الدولي والبالغة نحو 14.23 مليون سهم عادي، تمثل ما نسبته 18.98% سهم من رأس مال شركة المركز الطبي الدولي.

وأشارت إلى أنه تم احتساب تقييم شركة دله لغرض صفقة الاستحواذ باستخدام متوسط سعر الإغلاق اليومي لشركة دله للفترة الممتدة من 24 يناير 2022 حتى 18 أبريل 2022، ويمثل متوسط سعر الإغلاق اليومي لـ 60 يوم تداول، بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة دله نحو 8.34 مليار ريال ما يمثل 92.6467 ريال سعودي للسهم الواحد.

وبناءً على عدد الأسهم المرغوب الاستحواذ عليها في شركة المركز الطبي الدولي والبالغة نحو 14.23 مليون سهم عادي، وبناء على عدد الأسهم الجديدة التي سوف تصدر من قبل شركة دله لصالح مساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع عوضاً عن صفقة الاستحواذ، تبلغ نسبة مبادلة الأسهم 0.5397 سهم جديد في شركة دله لكل سهم مملوك في شركة المركز الطبي الدولي من قبل مساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع.

وبعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة دله للخدمات الصحية من 100% إلى 92.14%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في شركة "دله الصحية"، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي شركة "دله الصحية".

وأشارت "دله الصحية" إلى وجود أطراف ذات علاقة هم عبدالله صالح عبدالله كامل، لكونه رئيس مجلس الإدارة ومساهما كبيرا (بشكل مباشر وغير مباشر) في شركة دله البركة القابضة التي تعتبر من كبار مساهمي شركة دله الصحية، ولكونه يملك جميع الأسهم في مساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع.

وكذلك محيي الدين صالح عبدالله كامل لكونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة دله الصحية وشقيق عبدالله صالح عبدالله كامل.