"طاقة" و"أدنوك" تبرمان اتفاقيات مع "مبادلة" للاستحواذ على حصص في "مصدر"

أبرمت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" اتفاقيات لشراء "طاقة" و"أدنوك" حصصا في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" من "مبادلة".

وأفاد بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أن هذه الشراكة تهدف إلى إنشاء منظومة عالمية قوية ومؤثرة للطاقة النظيفة تحت مظلة "مصدر" من خلال توحيد جهود "طاقة" و"مبادلة" و"أدنوك" في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

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وتُقدر الصفقة القيمة الإجمالية لـ "مصدر" بـ7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار)، على أساس نسبة تملك قدرها 100%.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ستستحوذ "طاقة" على حصة مسيطرة نسبتها 43% من أصول "مصدر"، في حين ستحتفظ "مبادلة" بحصة 33% وتمتلك "أدنوك" حصة نسبتها 24%.

أما في مجال الهيدروجين الأخضر، فستستحوذ "أدنوك" على حصة مسيطرة نسبتها 43% من المشروع المشترك الجديد لـ"مصدر" المختص بهذا المجال، في حين ستستحوذ "مبادلة" على حصة 33% و"طاقة" على حصة نسبتها 24% في هذا المشروع.

وحسب الاتفاقيات، ستساهم "طاقة" بحقوقها لتملّك نسبة 40% كحدّ أدنى في مشاريع الطاقة المتجددة في إمارة أبوظبي.

يشار إلى أن تلك الاتفاقيات ما زالت رهناً باستكمال الإجراءات الرسمية اللازمة، بما في ذلك الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية والجهات الخارجية ذات الصلة، ومن المتوقع أن تستغرق عدة أشهر.