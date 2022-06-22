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المنجم للأغذية تعلن رفع التعليق المؤقت على إحدى مجموعات منتجات الدواجن

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المنجم للأغذية
شركة المنجم للأغذية
سوق السعودية

المنجم للأغذية تعلن رفع التعليق المؤقت على إحدى مجموعات منتجات الدواجن

بعد حظر استيرادها في 30 مايو الماضي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المنجم للأغذية، عن رفع التعليق المؤقت من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة على إحدى مجموعات منتجات الدواجن، التي تستوردها الشركة، وذلك في إطار المراجعة الدورية والمستمرة من قبل الهيئة لجميع ما يستجد من متغيرات والتحقق من سلامة الغذاء.

وقالت المنجم للأغذية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه بناءً عليه ستقوم الشركة باستئناف واردتها من هذه المنتجات.

وأضافت أنه لا يوجد أثر مالي بسبب هذا التعليق المؤقت.

كانت الهيئة قد علقت إحدى مجموعات منتجات الدواجن التي تستوردها المنجم للأغذية من إحدى الدول نتيجة لوجود إنفلونزا الطيور في بعض مناطقها.

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