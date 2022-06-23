العقارية السعودية تشتري أراضي سكنية مشروطة بالتطوير بـ 142 مليون ريال

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن شراء أراضي سكنية مشروطة بالتطوير بقيمة نحو 141.98 مليون ريال غير شاملة قيمة ضريبة التصرفات العقارية.

وقالت "العقارية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها وقعت اتفاقية شراء أراضي مشروطة بهدف التطوير مع شركة روشن العقارية ضمن الحزمة كاف1 و2 من المخطط الرئيسي لحي سدرة وفقاً للأحكام الواردة في النظام الأساسي الخاص للمخطط الرئيسي لحي سدرة.

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وأضافت أنها ستمول الصفقة عبر موارد الشركة المالية ومن خلال برنامج وافي للبيع على الخارطة.

وأوضحت أن الأراضي السكنية بعدد 155 قطعة بمساحة إجمالية 44,368 متر مربع ضمن الحزمة كاف 1،2 من المخطط الرئيسي لحي سدرة.

وأشارت إلى أنها ستدخل في هذه الصفقة للاستفادة من موقع وخصائص المخطط الرئيسي لحي سدرة بمدينة الرياض، حيث تهدف "العقارية" إلى تطوير القطع السكنية بالكامل لتوفير فلل سكنية متنوعة المساحات.

وأوضحت الشركة العقارية السعودية، أن هذه الصفقة ستساهم في زيادة أرباح الشركة الناجمة عن عمليات التطوير والبيع على المدى المتوسط من 2 إلى 3 سنوات.

وأشارت إلى وجود طرف ذات علاقة هو صندوق الاستثمارات العامة، وتعتبر شركة روشن إحدي شركات صندوق الاستثمارات العامة وهي شركة وطنية متخصصة في تطوير مجتمعات سكنية حديثة بأفضل المعايير المطبقة في قطاع الإسكان.