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المملكة القابضة تنتهي من تنفيذ برنامج استثمار بـ12.8 مليار ريال

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سوق السعودية

المملكة القابضة تنتهي من تنفيذ برنامج استثمار بـ12.8 مليار ريال

استهدف شركات تعمل في عدة قطاعات وذات سجل حافل بالنمو ومركز مالي قوي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المملكة القابضة، عن إنهاء برنامج استثمار بقيمة 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار) خلال الفترة ما بين الربع الثاني من 2020 والربع الثاني من عام 2022 مستهدفاً الاستثمار في شركات تعمل في عدة قطاعات وذات سجل حافل بالنمو ومركز مالي قوي.

وقالت المملكة القابضة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الاستثمارات في هذا البرنامج تنوعت لتشمل قطاعات الاتصالات المتكاملة، والتمويل البديل، وخدمات التنقل، والطاقة، والوسائط الرقمية والترفيه، والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، والتأمين وإدارة الأصول، والسلع، وأخيراً صناديق الاستثمار.

وأضافت أن هذه القطاعات تضاف إلى القطاعات الحالية في محفظة شركة المملكة الاستثمارية والتي تشمل القطاع البنكي، والعقار (تجاري وسكني)، والرعاية الصحية، والتعليم، والبتروكيماويات، وإدارة الفنادق، والعقار الفندقي، والتواصل الاجتماعي، والتعدين والطيران التجاري.

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