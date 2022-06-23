شركات
بيت التمويل الكويتي ينفي محادثات لبيع حصته في "ألافكو" إلى "ماكواري" الأسترالية
يعتبر و"الخليج للاستثمار" و"الخطوط الجوية الكويتية" من أكبر المساهمين في "ألافكو"
نفى بيت التمويل الكويتي، خبر استحواذ مجموعة ماكواري ليمتد الأسترالية، على حصته في شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات البالغة 45%.
وكانت وكالة بلومبرغ، ذكرت وجود محادثات لاستحواذ المجموعة الأسترالية على الشركة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
مادة اعلانية
ويعتبر بيت التمويل وشركة الخليج للاستثمار وشركة الخطوط الجوية الكويتية من أكبر المساهمين في ألافكو.
اقرأ أيضاً
-
"اتحاد الخليج الأهلية" تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 29.6%بعد إتمام إجراءات زيادة رأسمال الشركة إلى نحو 458.95 مليون ريال شركات
-
مسؤول أوروبي: 12 دولة في الاتحاد متضررة من قطع إمدادات الغاز الروسيالاتحاد يدفع لروسيا نحو 400 مليار يورو سنويا مقابل الغاز اقتصاد
-
"المصافي" تتفق على دراسة بناء مصفاة للوقود الحيوي وتحويل مخلفات الآبار لمواد أوليةمع شركة كريستوف غلوبال ايمباكت شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية