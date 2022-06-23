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بيت التمويل الكويتي ينفي محادثات لبيع حصته في "ألافكو" إلى "ماكواري" الأسترالية

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شركات

بيت التمويل الكويتي ينفي محادثات لبيع حصته في "ألافكو" إلى "ماكواري" الأسترالية

يعتبر و"الخليج للاستثمار" و"الخطوط الجوية الكويتية" من أكبر المساهمين في "ألافكو"

دبي - العربية.نت

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نفى بيت التمويل الكويتي، خبر استحواذ مجموعة ماكواري ليمتد الأسترالية، على حصته في شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات البالغة 45%.

وكانت وكالة بلومبرغ، ذكرت وجود محادثات لاستحواذ المجموعة الأسترالية على الشركة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

ويعتبر بيت التمويل وشركة الخليج للاستثمار وشركة الخطوط الجوية الكويتية من أكبر المساهمين في ألافكو.

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