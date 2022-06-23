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"اتحاد الخليج الأهلية" تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 29.6%

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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
شعار شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"اتحاد الخليج الأهلية" تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 29.6%

بعد إتمام إجراءات زيادة رأسمال الشركة إلى نحو 458.95 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 29.63% من رأس المال وذلك بعد إتمام إجراءات زيادة رأسمال الشركة من نحو 229.47 مليون ريال، إلى نحو 458.95 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 100% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد نحو 22.95 مليون سهم عادي بقيمة نحو 229.47 مليون ريال.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أصدر توصيته بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وذلك لدعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش الملاءة المالية وزيادة مداخيل الاستثمار، وتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأسمال الشركة والتي انعقدت بتاريخ 20 أبريل 2022.

وأضافت "الخليج الأهلية للتأمين"، أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها.

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وأوضحت أنه وفقاً لنسبة الخسائر البالغة 29.63% من رأسمال الشركة فإن هذا الاعلان یخرج الشركة حكماً من نطاق تطبیق المادة 150 من نظام الشركات بسبب انخفاض الخسائر إلى أقل من 50% من رأس المال.

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