احتجاز الرئيس التنفيذي لإعمار العقارية في الهند

قال متحدث باسم شركة إعمار العقارية الإماراتية، اليوم السبت، إن الشركة على علم بتقارير إعلامية عن احتجاز الرئيس التنفيذي للمجموعة أميت جين في الهند.

وأضاف المتحدث باسم الشركة أن "إعمار على علم بالأنباء المتعلقة بالرئيس التنفيذي للمجموعة أميت جين، في مسألة مرتبطة بعمل الشركة في الهند. تم حل المشكلة الآن وليس لدينا المزيد من التعليقات في الوقت الراهن".

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وذكرت وكالة ‭)‬إيه.إن.آي‭(‬ الهندية للأنباء أن جين اعتقل عند وصوله إلى مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي أمس الجمعة، وتم تسليمه للشرطة المحلية. ولم يتضح سبب احتجازه، وفق رويترز.

وإعمار هي أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي. وتملك حكومة دبي حصة أقلية في الشركة، المطورة لبرج خليفة أعلى مبنى في العالم، عبر صندوقها للثروة السيادية.