"سبكيم" توقع اتفاقية مع "ميرسك السعودية" لتصدير منتجاتها عبر ميناء الملك عبد الله

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، توقيعها اتفاقية مع شركة أيه بي مولر ميرسك في السعودية لتوفير حلول لوجستية متكاملة، تشمل النقل البحري والتخزين عبر منطقة الخدمات اللوجستية المتكاملة في ميناء الملك عبد الله.

وقالت الشركة في بيان، إنها ستقوم من خلال هذه الاتفاقية بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية، مضيفة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز موقعها الاستراتيجي بين منتجي البتروكيماويات، مما يمكنها من تسويق منتجاتها حول العالم في وقت أسرع وبتكلفة أقل.

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وذكرت أن توقيع الاتفاقية يأتي انعكاسا لمكانتها ودورها الرئيسي في المساهمة بنمو الاقتصاد الوطني ومواكبة التوسع في الصادرات السعودية، الذي يعد أحد أهدافها الرئيسية.

وتمثل هذه الاتفاقية إحدى استراتيجيات الشركة لتطوير ورفع مستوى الأداء التجاري، وذلك من خلال فتح قنوات جديدة للوصول إلى الأسواق العالمية بشكل عام والأسواق المجاورة في أوروبا وإفريقيا خاصة.