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"السعودي الألماني" تفتتح مجمع عيادات في مدينة أبها

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السعودي الألماني الصحية
سوق السعودية

"السعودي الألماني" تفتتح مجمع عيادات في مدينة أبها

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" عن افتتاح مجمع عيادات السعودي الألماني في حي السامر بمدينة أبها بسعة 30 عيادة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، إن المجمع يقع على طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز حالياً (شارع إبراهيم الحذيفي سابقاً) بحي السامر في مدينة أبها، وسيتم تحويل مرضى التنويم إلى قسم التنويم الداخلي بالمستشفى السعودي الألماني بمحافظة خميس مشيط.

وحصلت الشركة على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، وحسب موافقة مجلس الإدارة لفتح الفروع الجديدة بتاريخ 03/09/1440 الموافق 08/05/2019.

وستبدأ العمليات التجارية واستقبال المرضى اعتبارا من 27/11/1443 الموافق 26/06/2022.

وتتوقع شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية الأثر المالي الإيجابي لهذا المشروع مع التطور التدريجي في عمليات التشغيل.

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