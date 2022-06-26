"المواساة" توقع عقد مقاولة مستشفى في ينبع الصناعية بـ295 مليون ريال

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية توقيع عقد مقاولة مع شركة طارق الجعفري للمقاولات لتنفيذ مشروع مستشفى المواساة بمدينة ينبع الصناعية.

وقالت "المواساة" في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، إن قيمة العقد 295 مليون ريال.

مادة اعلانية

ويشمل العقد تنفيذ جميع الأعمال المعمارية والإنشائية والعمال الكهربائية والصحية والميكانيكية لكامل مشروع مستشفى المواساة بحي الصواري بمدينة ينبع الصناعية.

ويمتد العقد لنحو 910 أيام من تاريخ استلام الموقع، ويجوز تمديدها باتفاق خطي مكتوب بين شركة المواساة للخدمات الطبية والمقاول.

وذكرت "المواساة" أن الأثر المالي لهذا العقد سينعكس بارتفاع بند (الأصول غير المتداولة) في القوائم المالية اعتباراً من الربع الثالث من عام 2022، وسيتم الإفصاح عن أية تطورات أخرى تخص هذا المشروع فى حينه.