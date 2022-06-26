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"كيمانول" تعلن سداد قروض بقيمة 273 مليون ريال

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كيمانول
كيمانول
سوق السعودية

"كيمانول" تعلن سداد قروض بقيمة 273 مليون ريال

سيكون هناك انخفاض في التكاليف المالية بحوالي 4.5 مليون ريال خلال العام الحالي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" عزمها سداد مبلغ 122 مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية السعودي تمثل 50% من القرض القائم، وكذلك السداد المبكر بمبلغ 151 مليون ريال للبنوك المقرضة، تمثل 35% من القرض القائم، خلال هذا الأسبوع، مع رغبة في تحسين الكفاءة المالية وتخفيض تكاليف التمويل.

وسيكون لهذه الدفعات أثر إيجابي على النسبة الحالية (Current Ratio) حيث كانت 1.98 في الربع الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى أكثر من 2.1.

وذكرت "كيمانول" في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، أن نسبة القروض إلى حقوق الملكية (Debt to Equity Ratio) ستنخفض من 0.6 في الربع الأول إلى أقل من 0.34 بعد سداد الدفعات، مما يعكس المركز المالي الجيد للشركة.

وسيكون هناك انخفاض في التكاليف المالية بحوالي 4.5 مليون ريال خلال العام الحالي .

يذكر أن القرض القائم لصندوق التنمية الصناعية السعودي سيصبح 123 مليون ريال بينما القرض القائم للبنوك سيكون 277 مليون ريال، علماً بأن ذلك لن يؤثر على فترة القرض حسب الجدولة المعلن عنها بتاريخ 28 فبراير 2021م و23 مارس 2021م.

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