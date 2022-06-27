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إدراج وبدء تداول أسهم "رتال للتطوير" في سوق السعودية اليوم

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رتال للتطوير العقاري
رتال للتطوير العقاري
سوق السعودية

إدراج وبدء تداول أسهم "رتال للتطوير" في سوق السعودية اليوم

برمز تداول 4322

دبي - العربية.نت

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يبدأ اليوم الاثنين إدراج وتداول شركة رتال للتطوير العمراني في السوق السعودية الرئيسية كثامن إدراج خلال العام الجاري.

وذكرت "تداول السعودية"، في بيان سابق، أن شركة "رتال للتطوير" ستكون برمز تداول 4322 وبالرمز الدولي SA15J1S23H17 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وأضافت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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وكانت "رتال" قد طرحت 12 مليون سهم، الشركة تمثل 30% من رأسمال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

وحددت سعر الطرح النهائي بـ120 ريالا للسهم الواحد، وبلغت نسبة تغطية اكتتاب المؤسسات 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، فيما بلغت تغطية اكتتاب الأفراد 8.88 مرة.

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