البنك العربي الوطني يوصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي البنك عن النصف الأول من عام 2022، بإجمالي نحو 750 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 1.5 مليار سهم.

وقالت البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.5 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

مادة اعلانية

وأضاف أن أحقية الأرباح تكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الذي يوافق يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الأحد 3 يوليو 2022.

وذكر البنك العربي الوطني أن تاريخ التوزيع يكون يوم الاثنين 18 يوليو 2022.

وكان البنك قد حقق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة نحو 650.7 مليون ريال، في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 582.2 مليون ريال أرباحها في الربع المماثل من 2021، بزيادة 11.77%.