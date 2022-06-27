بنوك الإمارات
بنك المشرق في دبي يعين بنوكاً لطرح سندات دولارية
من المستوى الأول
أظهرت وثيقة، اليوم الاثنين، أن بنك المشرق ومقره دبي عين بنوكا للترتيب لبيع سندات إضافية من المستوى الأول مقومة بالدولار.
ووفقا للوثيقة، فقد فوض البنك كلا من بنك أوف أميرِكا سيكيورتيز وسيتي وبنك الإمارات دبي الوطني وجي. بي. مورغان والمشرق وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد لترتيب اتصال مع مستثمرين من حول العالم وسلسلة من الاتصالات مع مستثمري الدخل الثابت.
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