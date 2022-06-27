.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بنك المشرق في دبي يعين بنوكاً لطرح سندات دولارية

  • الخط
بنك المشرق
فرع تابع لبنك المشرق
بنوك الإمارات

بنك المشرق في دبي يعين بنوكاً لطرح سندات دولارية

من المستوى الأول

دبي – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت وثيقة، اليوم الاثنين، أن بنك المشرق ومقره دبي عين بنوكا للترتيب لبيع سندات إضافية من المستوى الأول مقومة بالدولار.

ووفقا للوثيقة، فقد فوض البنك كلا من بنك أوف أميرِكا سيكيورتيز وسيتي وبنك الإمارات دبي الوطني وجي. بي. مورغان والمشرق وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد لترتيب اتصال مع مستثمرين من حول العالم وسلسلة من الاتصالات مع مستثمري الدخل الثابت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قاتل إيمان إرشيد يتذوق طعم رصاصاته قاتل إيمان إرشيد يتذوق طعم رصاصاته
اكتشف المزيد