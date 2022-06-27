تغطية اكتتاب حقوق أولوية "بترورابغ" بـ 96.3%

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، اليوم الاثنين، عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها.

وقالت "بترورابغ" في بيان على "تداول السعودية"، إنه تم الاكتتاب بعدد 765.21 مليون سهم، من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 795 مليون سهم، بنسبة تغطية 96.25%.

مادة اعلانية

وسيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي "المؤسسات الاستثمارية" وستقدم تلك المؤسسات الاستثمارية عروض شراء للأسهم المتبقية، وستخصص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل بشرط ألا يقل عن سعر الطرح، على أن تخصص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وسيقوم متعهدو التغطية، وهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة الرياض المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة جي أي بي كابيتال، وشركة الأهلي المالية وشركة العربي الوطني للاستثمار، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة الجزيرة للأسواق المالية، بالاكتتاب في أسهم الطرح المتبقية بعد الطرح المتبقي وذلك بسعر الطرح.

وتبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة نحو 29.78 مليون سهم من الساعة العاشرة 10:00 صباحا يوم الأربعاء 29 يونيو إلى الساعة الخامسة يوم الخميس 30 يونيو 2022.