"السعودي الألماني" تعلن اكتمال الأعمال الإنشائية لمستشفى مكة المكرمة

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" عن اكتمال الأعمال الإنشائية لمشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة مكة المكرمة شاملةً تركيب الأجهزة والمعدات الطبية.

وقالت "السعودي الألماني الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه سيتم الإعلان عن بدء التشغيل الفعلي والأثر المالي المترتب عليه بعد الحصول على الموافقات النهائية من وزارة الصحة.

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وأضافت أن مشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة مكة المكرمة بسعة 300 سرير و100 عيادة خارجية يقع على طريق ابراهيم الخليل حي ولي العهد.

وأوضحت أنه تم بناؤه على قطعة أرض مساحتها 57,971 متر مربع وبلغت المساحة الكلية للمباني 57,769 متر مربع وسيقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، ويتكون مبنى المستشفى من العيادات الخارجية والأقسام الداخلية (التنويم) ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات والمختبرات والأشعة بالإضافة إلى الأقسام المساندة الأخرى.