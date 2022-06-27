.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"السعودي الألماني" تعلن اكتمال الأعمال الإنشائية لمستشفى مكة المكرمة

  • الخط
السعودي الألماني الصحية جديدة
شعار "السعودي الألماني الصحية"
سوق السعودية

"السعودي الألماني" تعلن اكتمال الأعمال الإنشائية لمستشفى مكة المكرمة

بسعة 300 سرير و100 عيادة خارجية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" عن اكتمال الأعمال الإنشائية لمشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة مكة المكرمة شاملةً تركيب الأجهزة والمعدات الطبية.

وقالت "السعودي الألماني الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه سيتم الإعلان عن بدء التشغيل الفعلي والأثر المالي المترتب عليه بعد الحصول على الموافقات النهائية من وزارة الصحة.

وأضافت أن مشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة مكة المكرمة بسعة 300 سرير و100 عيادة خارجية يقع على طريق ابراهيم الخليل حي ولي العهد.

سهم "رتال" يتصدر ارتفاعات الأسهم السعودية في أولى تداولاته شركات سوق السعودية سهم "رتال" يتصدر ارتفاعات الأسهم السعودية في أولى تداولاته

وأوضحت أنه تم بناؤه على قطعة أرض مساحتها 57,971 متر مربع وبلغت المساحة الكلية للمباني 57,769 متر مربع وسيقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، ويتكون مبنى المستشفى من العيادات الخارجية والأقسام الداخلية (التنويم) ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات والمختبرات والأشعة بالإضافة إلى الأقسام المساندة الأخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قاتل إيمان إرشيد يتذوق طعم رصاصاته قاتل إيمان إرشيد يتذوق طعم رصاصاته
اكتشف المزيد