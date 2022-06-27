"المواساة" تعتمد إنشاء مستشفى جديد في الرياض بـ335 مليون ريال

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية أن مجلس إدارتها اعتمد مشروع إنشاء مستشفى الشركة الجديد بحي القادسية في مدينة الرياض بتكلفة 335 مليون ريال.

وقالت "المواساة" في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، إنه سيجري الإعلان عن تاريخ البدء في إنشاء المشروع وأي تطورات حال توافرها.

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وذكرت الشركة أنها تعتزم تمويل المشروع عبر 75% من المصارف المحلية، و25% من مصادر الشركة الذاتية.

ولم تذكر الشركة الجهة المنفذة أو الطرف الآخر في العقد أو المشروع، وقالت إنه سيجري الإفصاح عن أي تطورات حال توافرها.