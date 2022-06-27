سوق السعودية
"المواساة" تعتمد إنشاء مستشفى جديد في الرياض بـ335 مليون ريال
تمويل المشروع يشمل 75% من المصارف المحلية و25% من المصادر الذاتية
أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية أن مجلس إدارتها اعتمد مشروع إنشاء مستشفى الشركة الجديد بحي القادسية في مدينة الرياض بتكلفة 335 مليون ريال.
وقالت "المواساة" في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، إنه سيجري الإعلان عن تاريخ البدء في إنشاء المشروع وأي تطورات حال توافرها.
مادة اعلانية
وذكرت الشركة أنها تعتزم تمويل المشروع عبر 75% من المصارف المحلية، و25% من مصادر الشركة الذاتية.
ولم تذكر الشركة الجهة المنفذة أو الطرف الآخر في العقد أو المشروع، وقالت إنه سيجري الإفصاح عن أي تطورات حال توافرها.
اقرأ أيضاً
-
"تداول السعودية" تضيف أسهم 3 شركات وتستبعد شركتين من "تاسي"من بداية التداول يوم الأحد 3 يوليو 2022 أسواق المال
-
مؤسسة الحبوب السعودية تنتهي من إجراءات ترسية الدفعة الثالثة للقمح المستوردسيكون وصول الشحنات خلال الفترة من نوفمبر العام الحالي وحتى مطلع 2023 جرس الإغلاق
-
البنك العربي الوطني يعلن توزيع أرباح نصف ريال للسهم عن النصف الأولبإجمالي 750 مليون ريال غداء عمل
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية