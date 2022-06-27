"إم.إن.تي حالا" المصرية تصدر سندات توريق بـ 150 مليون دولار

قالت شركة إقراض التمويل متناهي الصغر والمدفوعات المصرية "إم.إن.تي حالا" اليوم الاثنين، إنها أصدرت سندات توريق بحوالي 150 مليون دولار، في إطار برنامج بقيمة 600 مليون دولار مع البنك التجاري الدولي.

وذكرت الشركة في بيان "ستدعم العائدات النمو المتسارع للشركة عبر خطوط الإقراض المتعددة".

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة منير نخلة في بيان "نتوقع أن تتجاوز قروضنا ملياري دولار خلال العامين المقبلين".

وأضاف البيان أن الاكتتاب على سندات التوريق فاق حجم المعروض منها بمرتين.

وأدى تعديل التشريعات واللوائح في مصر وفي العالم العربي إلى زيادة الاستثمار في التكنولوجيا المالية وغيرت طريق إدارة المواطنين، الذين لا يعتمدون بدرجة كبيرة على القطاع المصرفي، لأعمالهم.

وقالت الشركة في سبتمبر/ أيلول الماضي إن ثلاثة صناديق للاستثمار الخاص المباشر ومجموعة من الممولين استثمروا العام الماضي نحو 120 مليون دولار في الشركة.