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"دار الأركان" تدرس طرح صكوك دولارية لأجل 3 سنوات

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سوق السعودية

"دار الأركان" تدرس طرح صكوك دولارية لأجل 3 سنوات

بالحجم القياسي البالغ 500 مليون دولار

دبي - العربية.نت

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تدرس شركة دار الأركان طرح صكوك دولارية غير مضمونة أو (senior unsecured sukuk) بالحجم القياسي البالغ 500 مليون دولار وبعائد ثابت لأجل 3 سنوات.

وعيّنت "دار الأركان"، كلا من الخير كابيتال، وDeutsche Bank وJ.P. Morgan وStandard Chartered، إضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، ومصرف قطر الإسلامي، وغيرها من البنوك المحليّة والعالمية كمديرين رئيسيين للطرح.

يشار إلى أن شركة دار الأركان حصلت على تصنيف (B1) من وكالة من موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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