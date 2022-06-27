"دانة غاز": تعليق العمل مؤقتاً في مشروع توسعة خورمور

أعلنت شركة دانة غاز، أنه تم تعليق العمل مؤقتاً في مشروع توسعة خورمور في أثناء تنفيذ التحسينات الأمنية اللازمة.

وأشارت الشركة في بيان اليوم الاثنين إلى سقوط صاروخين صغيرين في منطقة امتياز خورمور في إقليم كردستان العراق يومي الجمعة والسبت، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أو أضرار نتيجة لذلك، واستمرار العمليات الإنتاجية على نحو طبيعي ودون أي انقطاع.

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وذكرت الشركة أنها تقوم بالتنسيق بشكل مباشر مع حكومة إقليم كردستان العراق، التي أظهرت مع الحكومة العراقية دعماً قوياً للشركة.

وأكدت أن حكومة إقليم كردستان العراق، اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز التدابير الأمنية في خورمور، بما في ذلك نقل المزيد من القوات المسلحة لحماية المنشآت والمرافق في المنطقة.