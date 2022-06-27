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"ساما" يضخ 50 مليار ريال على شكل ودائع طويلة الأجل في البنوك السعودية

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ساما

"ساما" يضخ 50 مليار ريال على شكل ودائع طويلة الأجل في البنوك السعودية

"بلومبرغ": "المركزي" السعودي تدخّل قبل فترة وجيزة من الرفع الأخير للفائدة الأميركية

دبي - العربية.نت

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ضخ البنك المركزي السعودي "ساما"، نحو 50 مليار ريال على شكل ودائع طويلة الأجل لدى البنوك التجارية، بحسب ما ذكرته مصادر وكالة "بلومبرغ".

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سيولة القطاع المصرفي، في الوقت الذي سجل فيه سعر الفائدة بين البنوك السعودية أو "السايبور" SAIBOR ارتفاعات قوية منذ بدء رفع الفائدة الأميركية.

وقد قام "ساما "بتوفير هذه السيولة للبنوك بخصم عن سعر "السايبور" لمدة ثلاثة أشهر.

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وبحسب مصادر "بلومبرغ"، فقد بدأ التدخل من قبل البنك المركزي السعودي قبل فترة وجيزة من قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة الشهر الحالي.

وقد جاء التمويل من البنك المركزي على ثلاثة شرائح منفصلة حتى الآن، حيث كانت أول شريحتين بقيمة 15 مليار ريال لكل منهما، فيما تمت الشريحة الثالثة قبل أيام قليلة.

ووفقا لـ"بلومبرغ"، فقد انعكست هذه الخطوات بتراجع سعر فائدة "السايبور" يوم أمس الأحد بـ17 نقطة أساس مقارنة بيوم الجمعة لتصل إلى 3.13%.

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