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"سلوشنز" توقع اتفاق تسهيلات مع البنك "الأهلي" السعودي بمليار ريال

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سلوشنز
سوق السعودية

"سلوشنز" توقع اتفاق تسهيلات مع البنك "الأهلي" السعودي بمليار ريال

التسهيلات متوسطة الأجل تستخدم لتمويل الاستحواذ على شركة جيزة للأنظمة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي بقيمة مليار ريال.

وقالت "سلوشنز" في بيان نشر على موقع "تداول" السعودية إن الاتفاقية تشمل تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية قصيرة الأجل متعددة الاستخدام بقيمة 500 مليون ريال، وإضافة حد تمويل متوسط الأجل بقيمة 500 مليون ريال.

وتصل مدة التسهيلات البنكية قصيرة الأجل لسنة واحدة، فيما تصل مدة التمويل متوسط الأجل لـ5 سنوات.

ويكمن الهدف من وراء الحصول على التسهيلات قصيرة الأجل وهي متعددة الاستخدام، كحد بنكي لإصدار الاعتمادات والضمانات البنكية وتكون متاحة لتمويل رأس المال العامل.

أما التسهيلات متوسطة الأجل فهي لغرض تمويل الاستحواذ على شركة جيزة للأنظمة والتي سبق الإعلان عنها في موقع تداول السعودية "تداول".

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