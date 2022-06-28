أرباح "رتال" ترتفع 62% إلى 63.4 مليون ريال في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح شركة رتال للتطوير العمراني "رتال" بعد الزكاة والضريبة بنسبة 61.6% في الربع الأول من 2022، لتصل إلى 63.44 مليون ريال، مقارنة بنحو 39.26 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "رتال" بنسبة 14.06% في الربع الأول من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 73.82 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن زيادة الأرباح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، تعود إلى ارتفاع إيرادات الربع الأول بنسبة 27.37% مقابل الربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن ذلك يرجع إلى ارتفاع الإيرادات من عقود التطوير و بيع أراضٍ مطورة مما ساهم بشكل مباشر في نمو إجمالي الربح بنسبة 47.92% عن الربع المماثل من العام السابق، لتحقق الشركة إجمالي ربح يقدر بـ 75.50 مليون ريال في مقابل 51.04 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق، وبلغ هامش إجمالي الربح ما نسبته 27.44% من إجمالي الإيرادات للربع الأول من العام الحالي في مقابل 23.63% عن الربع الأول من العام السابق.

وبدأ يوم أمس الاثنين إدراج وتداول شركة رتال للتطوير العمراني في السوق السعودية الرئيسية كثامن إدراج خلال العام الجاري.

وكانت "رتال" قد طرحت 12 مليون سهم، الشركة تمثل 30% من رأسمال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

وحددت سعر الطرح النهائي بـ120 ريالا للسهم الواحد، وبلغت نسبة تغطية اكتتاب المؤسسات 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، فيما بلغت تغطية اكتتاب الأفراد 8.88 مرة.