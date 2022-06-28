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فرض أكبر غرامة على شركة تدقيق حول العالم.. بسبب الغش في الامتحان!
"إرنست أند يونغ" تعترف بأن موظفيها أقدموا على الغش في امتحان CPA
اعترفت شركة "إرنست أند يونغ"، بأن العشرات من موظفيها أقدموا على الغش في جزء الأخلاقيات في امتحان المحاسب العام المعتمد CPA.
يأتي ذلك بعد أن غرمت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة شركة "إرنست أند يونغ" 100مليون دولار، وهي أكبر غرامة تدفعها شركة تدقيق حول العالم.
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وذكرت اللجنة أن الشركة لم تنتهك قواعد المحاسبة فقط بل أنها لم تتعاون في جزء رئيسي من التحقيق في وقت شارك نحو 50 موظفا في الشركة مفاتيح الإجابة للجزء المتعلق بالأخلاقيات في امتحان الـ CPA .
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