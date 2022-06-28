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"أريد" الكويتية تسعى للحصول على رخصة بنك رقمي

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شركات

"أريد" الكويتية تسعى للحصول على رخصة بنك رقمي

مجلس إدارتها وافق على تقديم طلب إلى "المركزي" للحصول على الرخصة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة الكويتية "أوريدو" اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارتها وافق على تقديم طلب إلى بنك الكويت المركزي للحصول على رخصة بنك رقمي.

جاء ذلك في بيان نشرته الشركة على موقع بورصة الكويت دون مزيد من التفاصيل.

وكان "المركزي" الكويتي، أعلن في نهاية يناير الماضي أن على الشركات الراغبة في الحصول على رخصة مصرفية لتأسيس بنوك رقمية تقديم طلباتها في مهلة أقصاها نهاية يونيو 2022 على أن يكشف "المركزي" عن الطلبات المستوفية للشروط بنهاية العام.

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