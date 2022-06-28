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"ألفا ظبي" القابضة تصبح الشركة الأم لـ"الدار العقارية"

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سوق أبوظبي

"ألفا ظبي" القابضة تصبح الشركة الأم لـ"الدار العقارية"

تعزز مكانتها كأكبر مساهم استراتيجي في "الدار"

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة حصتها في شركة "الدار العقارية"، لتصبح بذلك الشركة الأم للدار، وتعزز مكانتها كأكبر مساهم استراتيجي فيها.

وبموجب هذه الصفقة، سيتم دمج البيانات المالية لـ"الدار العقارية" بالكامل مع "ألفا ظبي القابضة"، ما سينعكس على النتائج المالية للشركة اعتبارا من الربع الثاني من العام 2022.

وأوضحت "ألفا ظبي القابضة" أن زيادة حصتها في "الدار العقارية" جاءت من خلال الاستحواذ على شركة تمتلك مسبقا أسهما في "الدار".

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