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"باي سكاي" المصرية تعتزم جمع 50 مليون دولار بنهاية سبتمبر

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اقتصاد مصر

"باي سكاي" المصرية تعتزم جمع 50 مليون دولار بنهاية سبتمبر

التطبيق استقطب في أول مئة يوم من إطلاقه 800 ألف عميل

القاهرة - رويترز

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أعلنت شركة "باي سكاي" المصرية، وهي مزود لحلول المدفوعات الرقمية، اليوم الثلاثاء عزمها جمع 50 مليون دولار في جولة تمويل تغلق في سبتمبر/أيلول، وذلك بعد جولة سابقة قال الرئيس التنفيذي للشركة إنها تمكنت خلالها من جمع 35 مليون دولار في 2019-2020.

كانت الشركة قد أطلقت في فبراير/شباط 2022 تطبيقها (يلا سوبر آب) الذي يقدم عددا من خدمات المدفوعات في مصر ومنها خدمات مالية ودفع فواتير وتسوق إلكتروني ونقل، وأعلنت اليوم حصولها على التراخيص اللازمة لإطلاق التطبيق بالإمارات في الربع الثالث من العام.

وقال الرئيس التنفيذي وليد صادق في مؤتمر صحفي إن التطبيق استقطب في أول مئة يوم من إطلاقه 800 ألف عميل، وبلغ عدد المعاملات 500 ألف معاملة بإجمالي 500 مليون جنيه (26.6 مليون دولار)، مضيفا أن أحدث البيانات تشير إلى أن عدد مرات تحميل التطبيق على الهواتف الذكية بلغ 900 ألف.

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ويتزايد الإقبال على خدمات المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، وقال صادق إن هذا النشاط تلقى دفعة قوية بفعل جائحة فيروس كورونا وما استتبعته من إجراءات إغلاق عززت اللجوء للبدائل الرقمية.

وأضاف أن الشركة تستهدف استقطاب 250 ألف عميل في أول سنة من العمل في الإمارات، وأنها تدرس مزيدا من التوسع إلى السوق السعودية في غضون أشهر.

و"باي سكاي" لديها شراكة مع البريد المصري الذي قال صادق إن الشركة تستعين به كمؤسسة مالية يتم من خلالها فتح حسابات العملاء وإتمام المعاملات المالية.

وليد صادق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي
وليد صادق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي
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