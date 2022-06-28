"سيمنز" تعزز أعمالها التكنولوجية عبر صفقة استحواذ بـ1.6 مليار دولار

أعلنت شركة سيمنز الألمانية العملاقة، أنها ستشتري شركة Brightly Software الأميركية مقابل نحو 1.58 مليار دولار لإضافة خدمات رقمية للمباني والبنية التحتية، بينما تواصل الشركة الألمانية تحولها إلى مزود برمجيات.

وأكدت "سيمنز" المملوكة لشركة الأسهم الخاصة Clearlake Capital Group LP منذ عام 2019، أنها ستعزز أهداف نمو الشركة في إيرادات الأعمال الرقمية والبرمجيات.

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وقال رئيس وحدة البنية التحتية الذكية في "سيمنز"، ماتياس ريبيليوس، في بيان الاثنين: "بشكل مشرق ستمكننا الصفقة من القفز إلى المستوى التالي من الأداء للمباني.. وسيؤدي الاستحواذ إلى تسريع هدفنا المتمثل في أن نصبح شركة برمجيات رائدة أيضاً في البنية التحتية ودعم رؤيتنا في إنشاء مبانٍ مستقلة بالكامل"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويركز عملاق التصنيع الصناعي على خطوط الإنتاج ذات الهامش الأعلى والموجهة بالبرمجيات للمساعدة في تحقيق العوائد.

وقد قامت "سيمنز" بالتخلص من شركاتها التابعة غير الأساسية كجزء من تلك العملية.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت الشركة على بيع أعمالها في مجال التوصيل والطرود من جناحها اللوجستي مقابل 1.15 مليار يورو.

وتساعد برامج إدارة المباني والبنية التحتية على توفير بيانات حول استخدام الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى خدمة أجزاء تكييف الهواء وإمكانيات الصيانة عن بُعد، فيما تقدم شركة سيمنز بالفعل مثل هذه الخدمات في الولايات المتحدة وتركز على المصانع والمباني.

ويشمل عملاء Brightly المدارس والمباني المستخدمة للرعاية الصحية، حيث سيساعد هذا الاستحواذ شركة سيمنز على زيادة تواجدها.

ويتضمن سعر الصفقة حصة مرتبطة بالأداء إلا أنها غير محددة.

ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة خلال العام الجاري، بانتظار الموافقة التنظيمية.