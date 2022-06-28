 غولدمان ساكس يتوقع خسائر 1.2 مليار دولار في وحدته لتمويل المستهلكين

توقع بنك غولدمان ساكس أن يسجل خسائر بقيمة 1.2 مليار دولار في وحدته المنشأة حديثا في قطاع تمويل المستهلكين.

وكان البنك قد استحدث هذه الوحدة في عام 2020 مع توقعات سابقة أشارت إلى وصوله إلى نقطة التعادل في هذه الوحدة خلال العام الحالي.

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ومن شأن هذه التوقعات أن تجبر إدارة البنك على رفع مخصصاته لخسائر العام الحالي، ما قد يؤثر على ربحيته بنهاية العام الحالي.