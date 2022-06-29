أرباح "المراكز العربية" السنوية تتراجع 10.9% إلى 433.8 مليون ريال

أعلنت شركة المراكز العربية عن تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 10.87% خلال السنة المالية للشركة المنتهية في 31 مارس 2022، لتسجل 433.8 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 486.7 مليون ريال في السنة المالية السابقة.

وقالت المراكز العربية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الأرباح يعود إلى عدة أسباب منها ارتفاع تكلفة الإيرادات بمعدل سنوي 8.7% ليسجل 342.8 مليون ريال خلال السنة المالية 2022، على خلفية عودة المصروفات التشغيلية إلى مستوياتها الطبيعية مقارنة بالسنة المالية 2021، والتي شهدت انخفاضا استثنائيا للتكاليف المتغيرة نتيجة إغلاق المراكز التجارية التابعة والقيود المفروضة على الحركة والتنقل ضمن الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار (كوفيد – 19).

مادة اعلانية

وأضافت أنه يعود كذلك إلى ارتفاع مصروفات استهلاك العقارات الاستثمارية بنسبة سنوية 10.1% لتسجل 343.0 مليون ريال.

ويرجع ذلك إلى تكثيف الأنشطة التشغيلية بالأصول التي تم تدشينها مؤخرا، بما في ذلك توسعة مركز النخيل مول، ومركز يو ووك في الرياض، ومركز "ذا فيو"، بالإضافة إلى مركز النخيل مول بالدمام.

وانخفضت الإيرادات الأخرى بمعدل سنوي 81.2% لتسجل 27.4 مليون ريال خلال السنة المالية 2022.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال فترة المقارنة المتمثلة في السنة المالية 2021، والتي شهدت ارتفاع تدفقات غير متكررة كبيرة تضمنت الخصومات الإيجارية الممنوحة من مالكي الأراضي للمراكز المستأجرة لتخفيف التداعيات السلبية لإغلاق المراكز التابعة في إطار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بأزمة انتشار فيروس (كوفيد – 19)، بالإضافة إلى عائد صفقة التخارج الناجحة من الاستثمار غير الأساسي في شركة أسواق المستقبل للتجارة.