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قفزة في أرباح مجموعة H&M للملابس بعد عودة التسوق

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أحد متاجر H&M
أحد متاجر H&M
شركات

قفزة في أرباح مجموعة H&M للملابس بعد عودة التسوق

تتوقع تراجع المبيعات في يونيو في ظل ارتفاع الأسعار وحرب أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة H&M السويدية لمبيعات التجزئة، وذلك بنسبة تجاوزت 30% في الربع الثاني، لتأتي أفضل من توقعات المحللين.

وحققت الشركة أرباحاً فصلية بلغت 470 مليون دولار قبل احتساب الضرائب، مقارنة مع توقعات المحللين عند 400 مليون دولار.

استفادت الشركة من عودة المستهلكين للتسوق بعد الجائحة، لكن النتائج تأثرت بتوقف المبيعات في روسيا ومقاطعة الشركة في الصين.

وتوقعت الشركة تراجع المبيعات بـ6% هذا الشهر، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار.

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