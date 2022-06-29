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قفزة في أرباح مجموعة H&M للملابس بعد عودة التسوق
تتوقع تراجع المبيعات في يونيو في ظل ارتفاع الأسعار وحرب أوكرانيا
ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة H&M السويدية لمبيعات التجزئة، وذلك بنسبة تجاوزت 30% في الربع الثاني، لتأتي أفضل من توقعات المحللين.
وحققت الشركة أرباحاً فصلية بلغت 470 مليون دولار قبل احتساب الضرائب، مقارنة مع توقعات المحللين عند 400 مليون دولار.
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استفادت الشركة من عودة المستهلكين للتسوق بعد الجائحة، لكن النتائج تأثرت بتوقف المبيعات في روسيا ومقاطعة الشركة في الصين.
وتوقعت الشركة تراجع المبيعات بـ6% هذا الشهر، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار.
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