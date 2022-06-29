إعادة تعيين يوسف الشلاش رئيساً لشركة "دار الأركان" وماجد القاسم نائباً

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن قرار مجلس إدارتها بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه تقرر تعيين يوسف بن عبدالله الشلاش رئيساً لمجلس الإدارة، وماجد بن عبدالرحمن القاسم نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

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وأضافت أنه تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المانع، رئيساً، ويوسف بن عبدالله الشلاش، عضواً، وماجد بن عبدالرحمن القاسم، عضواً، بالإضافة إلى عبدالرحمن بن صالح السعوي، عضواً.

وأعلنت شركة "دار الأركان" عن تشكيل اللجنة التنفيذية من يوسف بن عبدالله الشلاش، رئيسا، وماجد بن عبدالرحمن القاسم، عضواً، وطارق بن محمد الجارالله، عضواً.

وكذلك تعيين طارق بن محمد الجارالله رئيساً للجنة المراجعة التي تم تشكيلها بقرار من الجمعية العامة وهم طارق بن محمد الجارالله، وماجد بن عبد الرحمن القاسم، وهذلول بن صالح الهذلول، وعبدالرحمن بن صالح السعوي.

وأقرت تعيين أمين سر لمجلس الإدارة واللجان، وكذلك تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى مجموعة تداول السعودية ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية .

جاء ذلك بعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الخميس 23 يونيو 2022، والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة ولمدة ثلاثة سنوات.

ويشغل يوسف بن عبدالله الشلاش منصب رئيس مجلس الإدارة منذ إدراج الشركة في 2007.