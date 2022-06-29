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البنك السعودي للاستثمار يجمع ملياري ريال من طرح صكوك

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البنك السعودي للاستثمار
فرع تابع للبنك السعودي للاستثمار
بنوك السعودية

البنك السعودي للاستثمار يجمع ملياري ريال من طرح صكوك

بعائد 6% ثابت سنوياً مدفوعة على أساس نصف سنوي

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك السعودي للاستثمار عن انتهاء طرح صكوك من الشريحة الأولى (Tier 1) مقومة بالريال السعودي، بقيمة ملياري ريال.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، إنه سيتم تسوية الصكوك اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022.

وأضاف أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 2000 بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.

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وتبلغ القيمة الاسمية للصك مليون ريال.

وأشار البنك السعودي للاستثمار إلى أن عائد الصك 6% ثابت سنوياً مدفوعاً على أساس نصف سنوي اعتباراً من تاريخ الإصدار وحتى تاريخ 29 يونيو 2027.

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