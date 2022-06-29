بنوك السعودية
البنك السعودي للاستثمار يجمع ملياري ريال من طرح صكوك
بعائد 6% ثابت سنوياً مدفوعة على أساس نصف سنوي
أعلن البنك السعودي للاستثمار عن انتهاء طرح صكوك من الشريحة الأولى (Tier 1) مقومة بالريال السعودي، بقيمة ملياري ريال.
وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، إنه سيتم تسوية الصكوك اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022.
مادة اعلانية
وأضاف أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 2000 بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.
وتبلغ القيمة الاسمية للصك مليون ريال.
وأشار البنك السعودي للاستثمار إلى أن عائد الصك 6% ثابت سنوياً مدفوعاً على أساس نصف سنوي اعتباراً من تاريخ الإصدار وحتى تاريخ 29 يونيو 2027.
اقرأ أيضاً
-
"سابك للمغذيات" تعتزم توزيع 40% أرباحاً نقدية عن النصف الأولبحصة 4 ريالات للسهم شركات
-
إنتاج النفط في الإكوادور يهبط 1.8 مليون برميل على مدار 15 يوما من الاحتجاجاتإغلاق 1199 بئرا.. 85% منها تابعة لشركة النفط الحكومية طاقة
-
"أكور" توظف 12 ألف عامل مؤقت للمساعدة في إعاشة جمهور كأس العالم في قطرلإدارة الغرف ومكاتب الاستقبال وخبراء في الخدمات اللوجستية شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية