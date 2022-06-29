"أكور" توظف 12 ألف عامل مؤقت للمساعدة في إعاشة جمهور كأس العالم في قطر

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور لإدارة الفنادق، سيباستيان بازان، إن الشركة تسعى لتوظيف 12 ألف عامل مؤقت من الخارج لتشغيل 65 ألف غرفة خالية في شقق سكنية ومنازل في قطر لإعاشة مؤقتة لجمهور كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتعمل قطر على تفادي نقص في السكن أثناء البطولة وعينت "أكور"، أكبر مشغل للفنادق في العالم، لإدارة العملية المؤقتة.

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وأضاف بازان في مقابلة مع "رويترز" أن "65 ألف غرفة هي مثل افتتاح 600 فندق، ولهذا نحن ملتزمون بتوظيف عدد كاف من الأشخاص لخدمتها"، مشيرا إلى أن مسعى جاريا في آسيا والدول الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية وأوروبا وأميركا الجنوبية لتوظيف عاملين لإدارة الغرف ومكاتب الاستقبال وخبراء في الخدمات اللوجستية وآخرين.

وقال"كل ذلك سيجري تفكيكه في نهاية ديسمبر".

من جهته، قال مدير قسم السكن في اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم في قطر، عمر الجابر للصحافيين أمس الثلاثاء، إن الموقع الرسمي للإعاشة لكأس العالم تلقى حتى الآن حجوزات تبلغ حوالي 25 ألفا وإن هناك أكثر من 100 ألف غرفة متاحة حاليا.

وأضاف الجابر: "سنكون تحت ضغط إلى أن تبدأ المباراة الأولى.. هذا شيء طبيعي ونحن جاهزون".

وتأمل قطر باجتذاب 1.2 مليون زائر، أثناء البطولة التي تستمر 28 يوما في نوفمبر وديسمبر.

لكن قطر لديها أكثر من 30 ألف غرفة فندقية، بحسب تقديرات قطر للسياحة، 80% من هذه الغرف جرى حجزها بشكل جماعي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للضيوف الرسميين ومنظمي كأس العالم.

وتعرض قطر أيضا 4000 غرفة في باخرتين سياحيتين راسيتين في ميناء الدوحة وألف خيمة وغرفا في كبائن سابقة التجهيز.