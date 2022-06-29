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"السعودية للكهرباء" توقع اتفاقية نقل الأعمال إلى شركة شراء الطاقة

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سوق السعودية

"السعودية للكهرباء" توقع اتفاقية نقل الأعمال إلى شركة شراء الطاقة

ستتم عملية النقل اعتباراً من أول يوليو

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها وقعت اتفاقية إطارية لنقل الأعمال مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، لتتحول الأخيرة إلى شركة مستقلة ومملوكة بالكامل للدولة اعتباراً من اليوم، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أنه تم إبرام اتفاقيات تحويل الطاقة واتفاقية توريد الطاقة بالجملة ونقل اتفاقيات إمدادات الوقود واتفاقيات نقل الوقود من"السعودية للكهرباء" إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة اعتباراً من أول يوليو.

وأشارت الشركة إلى بيع كامل مخزون الوقود الحالي بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية لشراء الطاقة ووزارة المالية.

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وبتوقيع هذه الاتفاقيات تصبح الشركة السعودية للكهرباء متخصصة في إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها فقط، على أن تتولى شركة شراء الطاقة شراء كامل إنتاج الكهرباء من جميع المنتجين في المملكة، وبيعهم الوقود بالسعر المحدد من الجهات الحكومية.

وتأتي هذه التغييرات في إطار خطوات تتخذها المملكة لتحرير سوق الكهرباء تدريجياً، مع دخول المزيد من المنتجين من القطاع الخاص في قطاع الإنتاج.

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