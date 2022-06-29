"رتال" تشتري 372 قطعة أرض سكنية من "روشن" بـ 339.5 مليون ريال

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن شراء أراض سكنية بعدد 372 قطعة ضمن المخطط الرئيسي لحي سدرة السكني - الرياض بقيمة نحو 339.5 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.

وقالت "رتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية شراء أراضٍ مشروطة مع شركة روشن العقارية لتطوير فلل سكنية ضمن المخطط الرئيسي لحي سدرة.

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وأضافت أن شروط الصفقة هي تطوير الأرض ضمن المخطط الرئيسي لحي سدرة وفقاً للأحكام الواردة في النظام الأساسي الخاص للمخطط الرئيسي لحي سدرة.

وأوضحت أنه سيتم تمويل جزء من الصفقة من التسهيلات البنكية المتاحة للشركة والجزء الآخر من متحصلات عمليات البيع على الخارطة.

وأشارت إلى أن الاتفاقية هي شراكة تطويرية وقعتها "روشن" مع "رتال" لما لديها من خبرات وقدرات فنية كبيرة في تطوير مشاريع البيع على الخارطة وتسليم الوحدات السكنية للملاك في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

وأضافت أن الشراكة ستسهم في توسيع أعمال "رتال" في الرياض وزيادة حصتها السوقية في المنطقة ومواصلة النمو وتعظيم الإيرادات والأرباح.

وقالت إنه من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير مباشر على النتائج المالية للأعوام 2022 و2023 و2024.