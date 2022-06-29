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"سابك للمغذيات" تعتزم توزيع 40% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

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شعار سابك للمغذيات الزراعية
شعار شركة سابك للمغذيات الزراعية
سوق السعودية

"سابك للمغذيات" تعتزم توزيع 40% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

بحصة 4 ريالات للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022، بإجمالي نحو 1.904 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 476.04 مليون سهم.

وقالت "سابك للمغذيات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 4 ريالات بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 40%.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 17 يوليو 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع القوائم المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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ويكون تاريخ التوزيع مطلع أغسطس 2022.

كانت شركة سابك للمغذيات الزراعية، قد أعلنت عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، محققة ارتفاعا بصافي الأرباح بلغ 2.513 مليار ريال بزيادة نسبتها 494% مقارنة بأرباح قدرها 423 مليون ريال سجلتها الشركة خلال الفترة ذاتها من العام 2021.

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