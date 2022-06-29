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"سبكيم" تعتزم توزيع أرباح نقدية 17.5% عن النصف الأول من 2022

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سبكيم
شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"
سوق السعودية

"سبكيم" تعتزم توزيع أرباح نقدية 17.5% عن النصف الأول من 2022

حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.75 ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022، بإجمالي نحو 1.27 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 726.23 مليون سهم.

وقالت شركة "سبكيم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.75 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 17.5%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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ويكون تاريخ التوزيع 27 ذي الحجة 1443هـ.

كان صافي أرباح شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية" قد ارتفع بنسبة 162.16% في الربع الأول من 2022، ليصل إلى نحو 1.079 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 411.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

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