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بلومبرغ: الإمارات تعقد شراكة مع DEEL لتسريع إجراءات تأشيرات العمل والتوظيف
ستتمكن الشركة من وصول أسرع لتأشيرات العمل لخدمة عملائها
وقعت حكومة الإمارات اتفاقية شراكة مع شركة DEEL الناشئة، وذلك لتسريع إجراءات الحصول على تأشيرات عمل للمواهب والموظفين الأجانب، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.
وفق الاتفاقية مع مكتب الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ستتمكن شركة DEEL التي تتخصص في التوظيف وإعداد قوائم الرواتب لعملائها، من وصول أسرع لتأشيرات العمل لخدمة عملائها مثل Coinbase Global وShopify.
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يذكر أن الشركة تم إنشاؤها في العام 2019 في سان فرانسسكو، وتم تقييمها أواخر العام الماضي بـ5 مليارات و500 مليون دولار، كما حصلت على دعم من مستثمرين مؤسساتيين عالميين.
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