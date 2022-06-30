شركة "بيور هارفست" تجمع 180 مليون دولار في جولة تمويلية

جمعت شركة بيور هارفست للمزارع الذكية، وهي شركة زراعية قائمة على التكنولوجيا المستدامة ومقرها في الإمارات نحو 180 مليون دولار في جولتها التمويلية الأخيرة، حيث تم دعم هذه الجولة من تحالف يشمل مجموعة العليان السعودية وMetric Capital Partners البريطانية وIMM Investment Corp الكورية.

وتعتزم Pure Harvest Smart Farms التي تمتلك مزارع في كل من السعودية والإمارات تعتزم استخدام الأموال التي جمعتها مؤخرا للتوسع في منطقة الخليج وفتح أسواق جديدة في آسيا.

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يشار إلى أن المبلغ الإجمالي الذي جمعته الشركة حتى الآن وصل إلى 387 مليون دولار.