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"أودي" تستثمر 19.2 مليون دولار لاستئناف الإنتاج في البرازيل

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سيارات

"أودي" تستثمر 19.2 مليون دولار لاستئناف الإنتاج في البرازيل

بطاقة إنتاجية قصوى تصل في البداية إلى 4000 مركبة سنوياً

برلين - رويترز

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أعلنت شركة أودي، صانع السيارات الفاخرة في مجموعة فولكسفاغن الألمانية، الأربعاء، عن استثمار بقيمة 100 مليون ريال برازيلي (19.22 مليون دولار) لاستئناف الإنتاج في مصنعها في ولاية بارانا في البرازيل.

وقالت الشركة في بيان، إن المصنع ستبلغ طاقته الإنتاجية القصوى في البداية 4000 مركبة سنويا.

وستقوم "أودي" بتجميع سياراتها "أودي كيو3" و"أودي كيو3 سبورتباك" في المصنع الواقع بمدينة ساو خوسيه دوس بينيس للسوق البرازيلي فقط في البداية.

وكانت "أودى"، أوقفت خط التجميع في 2020 بعد نهاية دورة الإنتاج لنسختها السابقة "كيو3"الرياضية.

وفي نوفمبر علقت فولكسفاغن الإنتاج في المجمع بسبب نقص في المكونات الكهربائية.

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