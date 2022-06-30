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"الحكير" تتحول للربحية بـ 38 مليون ريال خلال السنة المنتهية في مارس الماضي

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شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه - الحكير
شعار شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه - الحكير
سوق السعودية

"الحكير" تتحول للربحية بـ 38 مليون ريال خلال السنة المنتهية في مارس الماضي

بدعم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 39.8% لتصل إلى نحو 5.915 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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تحولت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "الحكير" إلى تحقيق أرباح نحو 38 مليون ريال في السنة المالية للشركة المنتهية في 31 مارس 2022، مقارنة بخسائر نحو 1.109 مليار ريال في السنة المالية السابقة.

وقالت "الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التحول للربحية يعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الإيرادات بنسبة 39.8% أو ما يعادل 1.68 مليار ريال، لتصل إلى نحو 5.915 مليار ريال، ما يعكس الأثر المترتب على تخفيف القيود الاحترازية لاحتواء جائحة كوفيد-19 خلال السنة المالية 2021، والذي أدى بدوره إلى انتعاش النشاط التجاري وتقدم ملحوظ في معنويات المستهلكين محليا وعالميا.

وأضافت أن إجمالي الربح ارتفع إلى 990.8 مليون ريال للسنة المالية 2022، من خسارة إجمالية قدرها 88.3 مليون ريال في السنة المالية 2021، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة الإيرادات، واتساع الهوامش التجارية، واحتساب مخصصات متعلقة بالمخزون غير متكررة قدرها 398 مليون ريال في السنة المالية 2021.

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ونتج عن ذلك هامش إجمالي الربح قدره 16.8% للسنة المالية 2022.

فيما بلغت الخسائر المتراكمة للسنة المالية 2022 مبلغ وقدره 982.3 مليون ريال والذي يمثل 46.8% من رأس مال الشركة البالغ 2.1 مليار ريال مقارنة بالخسائر المتراكمة البالغة 1.038 مليار ريال للسنة المالية 2021، والتي مثلت 49.4% من رأس مال الشركة.

وترجع الخسائر المتراكمة بشكل رئيسي إلى تلك الخسائر المتكبدة خلال السنة المالية 2021 نتيجة إغلاق المتاجر كاستجابة للجائحة العالمية وما ارتبط بها من خسارة في الإيرادات، بالإضافة إلى تسجيل مخصصات متعلقة بالمخزون.

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