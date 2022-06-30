سوق السعودية
"السعودية للخدمات الأرضية" توقع عقد تأمين صحي مع "بوبا العربية" بـ100 مليون ريال
لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبي "الشركة" وعوائلهم
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن إبرام عقد مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبيها وعوائلهم (طرف ذي علاقة)، بقيمة 100 مليون ريال من دون قيمة الضريبة المضافة.
وأوضحت "السعودية للخدمات الأرضية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن مدة العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من 1 يوليو 2022 وإلى 30 يونيو 2023، مشيرة إلى أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية.
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وأضافت أن نادر بن محمد عاشور، طرف ذو علاقة في الاتفاقية.
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