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"الكيميائية" تعلن اكتمال أعمال إنشاء مشروع مجمع مصانع للصناعات العسكرية

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الكيميائية السعودية
الشركة الكيميائية السعودية القابضة " الكيميائية"
سوق السعودية

"الكيميائية" تعلن اكتمال أعمال إنشاء مشروع مجمع مصانع للصناعات العسكرية

يبدأ الإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية"، اليوم الخميس، عن اكتمال أعمال إنشاء مشروع مجمع مصانع للصناعات العسكرية.

وقالت "الكيميائية" في بيان على "تداول السعودية"، إنه تم اكتمال وجاهزية المصنع من حيث المباني وخطوط الإنتاج وتجهيز المستودعات وإتمام أنظمة السلامة والحماية في الموقع ولم يتبق سوى الحصول على الموافقات النهائية اللازمة من الجهات المختصة ليتم الإعلان عن بدء التشغيل والإنتاج.

وتوقعت بدء الإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2022.

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كانت الشركة "الكيميائية" قد أعلنت عن بدء إحدى شركاتها التابعة والمملوكة بالكامل وهي الشركة الكيميائية السعودية المحدودة إنشاء مشروع مجمع مصانع للصناعات العسكرية.

وذكرت في يونيو 2021، أنه نظرا لظروف جائحة كوفيد 19 ومواجهة بعض الصعوبات والتحديات ومنها تعليق السفر من وإلى المملكة العربية السعودية وتأثيره المباشر على العمليات اللوجستية، والتي تسببت في تأخر وصول بعض أجزاء خطوط الإنتاج وكذلك تأخر وصول فريق الدعم الفني التابع للشريك التقني، مما أدى إلى تأخير بدء التشغيل عن التاريخ المتوقع.

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