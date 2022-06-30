.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"كيان السعودية" تسدد مبكراً جزءاً من قروضها بمبلغ 1.68 مليار ريال

  • الخط
كيان السعودية مناسبة
كيان السعودية للبتروكيماويات
سوق السعودية

"كيان السعودية" تسدد مبكراً جزءاً من قروضها بمبلغ 1.68 مليار ريال

توقعت انخفاضاً في التكاليف بنحو 72 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن سدادها المبكر لجزء من قروضها بمبلغ 1.68 مليار ريال، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي الإيجابي على الشركة انخفاضا في التكاليف المالية بمبلغ 72 مليون ريال تقريباً.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي استمراراً لنهج الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتعامل مع المتغيرات في أسعار الفائدة، وذلك بالحد من ارتفاع التكاليف المالية من خلال الاستغلال الأمثل للنقد وتعظيم الفائدة على حقوق المساهمين.

ولفتت إلى أنه بهذا تكون اتفاقيات القروض المتبقية على الشركة جميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحصار الحوثي يحول حياة الأسر اليمنية في تعز إلى جحيم الحصار الحوثي يحول حياة الأسر اليمنية في تعز إلى جحيم
اكتشف المزيد