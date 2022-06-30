"كيان السعودية" تسدد مبكراً جزءاً من قروضها بمبلغ 1.68 مليار ريال

أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن سدادها المبكر لجزء من قروضها بمبلغ 1.68 مليار ريال، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي الإيجابي على الشركة انخفاضا في التكاليف المالية بمبلغ 72 مليون ريال تقريباً.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي استمراراً لنهج الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتعامل مع المتغيرات في أسعار الفائدة، وذلك بالحد من ارتفاع التكاليف المالية من خلال الاستغلال الأمثل للنقد وتعظيم الفائدة على حقوق المساهمين.

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ولفتت إلى أنه بهذا تكون اتفاقيات القروض المتبقية على الشركة جميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.