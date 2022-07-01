"دبي للسلع" يستقطب 1469 شركة جديدة بالنصف الأول
21000 إجمالي عدد الشركات المسجّلة في المركز
حقق مركز دبي للسلع المتعددة، أفضل أداء نصف سنوي في تاريخه بعدما استقطب 1469 شركة جديدة خلال النصف الأول 2022، بنمو 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتأتي هذه النتائج استكمالاً لمسيرة زخم المركز خلال العام الماضي، إثر تحقيقه آنذاك رقماً قياسياً باستقطاب 2485 شركة، ليتجاوز عدد الشركات الأعضاء المُسجّلة حالياً حاجز الـ 21000 شركة.
وجاء النمو المستمر للمركز مدفوعاً بجملة من العوامل الرئيسية، شملت الطلب القوي على خدماته من جانب الأسواق العالمية، بما فيها أوروبا والصين والهند، مما أظهر تزايد جاذبية دبي على الخارطة التجارية العالمية وسلّط الضوء على سهولة ممارسة وتأسيس الأعمال انطلاقاً من المركز، إضافة إلى الاهتمام المتزايد على خدمات ومنتجات مركز "كريبتو" جنباً إلى جنب مع ارتفاع حجم معاملات تداول مجموعة واسعة من السلع، والتي جاء في مقدمتها الماس والشاي والقهوة، بحسب "الخليج" الإماراتية
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