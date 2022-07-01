"كريم" تستحوذ على منصة ديناري للتحويلات النقدية في دبي

أعلنت شركة كريم عن استحواذها على أصول ديناري، منصة التحويل النقدي التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تتخصص بالتكنولوجيا المالية وخدمات التحويل والخدمات المصرفية والتداول والمحافظ الرقمية العالمية. إضافةً إلى ذلك، سينضم بعض الأعضاء الرئيسيين من فريق ديناري إلى كريم.

تأسست ديناري في عام 2019 على يد جون سانتيلان ووالفريدو بيريز. وطورت الشركة منذ ذلك الحين تقنياتها المتخصصة في الخدمات المالية، والتي تتيح التكامل المتقدم مع منصات عملائها مثل "كريم باي" عن طريق الاعتماد على الاستدعاء الواحد من واجهة برمجة التطبيقات API، وهو ما يسرّع الخدمة المالية ويتيح الدفع الآمن والموثوق، إلى جانب خدمات التحويل المالي السريعة ومنخفضة التكلفة لمختلف أنحاء العالم. كما تساعد ديناري الشركات على تحقيق الأرباح من خلال أتمتة الحسابات الدائنة والمدفوعات بين الشركات.

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وتسعى خدمة "كريم باي" من خلال هذه الخطوة لتوفير خدمة تحويل أموال دولية سلسة للعملاء والكباتن في الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي تشهد باستمرار عمليات تحويل واسعة تجعلها من أنشط مسارات التحويل النقدي في العالم. وتأتي خطوة كريم بالاستحواذ على ديناري لتعزيز حضورها القوي في أسواق المنطقة، وخصوصاً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وباكستان.

وتقدم خدمة "كريم باي" للعملاء في دولة الإمارات محفظة رقمية قادرة على تخزين مبالغ كبيرة إلى جانب خدمات التحويلات الرقمية بين الأفراد، والتي تتيح لهم إرسال مبالغ نقدية وطلبها واستلامها من خلال رقم الهاتف أو رمز الاستجابة السريع الشخصي أو رابط الدفع الشخصي. وتتكامل خدمة تحويل الأموال الدولية مع عروض كريم باي لتواكب الاحتياجات المالية اليومية للعملاء والكباتن على حد سواء.

وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريم: "يعد الاستحواذ على أصول منصة ديناري، خطوة مهمة بالنسبة لنا في كريم لتسريع مسيرتنا لتوفير خدمة تحويل أموال دولية سهلة ومنخفضة التكلفة، وتعزيز قائمة الخدمات المالية المتنوعة التي تقدمها كريم باي حالياً".

وتحتضن منطقة الخليج العربي عدداً من أبرز مسارات التحويل النقدي في العالم، حيث سجلت التحويلات النقدية إلى الدول النامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً بنسبة 7.6%، في عام 2021 لتبلغ 61 مليار دولار، ونمواً في جنوب آسيا بنسبة 6.9% يساوي 156 مليار دولار في ذات العام.

وتبلغ القيمة الإجمالية المتاحة لسوق الخدمات المالية والرقمية 2.8 تريليون دولار بما يشمل مختلف خدمات الدفع والإقراض والتحويلات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنتجات الخدمات المالية بما في ذلك التأمين.

وتُسهم خدمة كريم باي في تبسيط وتسهيل تجربة الدفع للعملاء والكباتن والتجار بما يخص تحصيل وتحويل الأموال ودفع الفواتير وسداد المدفوعات وقبولها، وكل ذلك في تطبيق واحد وشامل من كريم.

وتوفّر منصة كريم اليوم ما يزيد عن 12 خدمة للعملاء في دولة الإمارات، بما في ذلك خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة والتنقّلات القصيرة وتسديد المدفوعات وأيضاً خدمات شركاء كريم مثل تأجير السيارات وتنظيف المنازل وإجراء اختبار PCR.