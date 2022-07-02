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إيرادات "القلعة" ترتفع 134% في الربع الأول إلى 18.7 مليار جنيه

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شركة القلعة المصرية
شركة القلعة المصرية
البورصة المصرية

إيرادات "القلعة" ترتفع 134% في الربع الأول إلى 18.7 مليار جنيه

بدعم المردود الإيجابي لارتفاع أسعار المنتجات البترولية المكررة وتحسن هامش ربح التكرير

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة القلعة القابضة عن ارتفاع الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي 134% لتبلغ 18.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم السبت، أن الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ارتفعت لتسجل 3.9 مليار جنيه في الربع الأول، مقابل 90.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشارت الشركة إلى أن نمو الإيرادات وتحسن معدلات الربحية يعكس جاهزية الشركات التابعة للاستفادة من التوجهات السوقية والاقتصادية، بالإضافة إلى استراتيجيات النمو والاستثمار التي تتبناها الإدارة ومردودها الإيجابي على نتائج مختلف الشركات التابعة.

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ولفتت الشركة إلى المردود الإيجابي لارتفاع أسعار المنتجات البترولية المكررة وتحسن هامش ربح التكرير؛ في حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع الإيرادات المجمعة للقلعة بمعدل سنوي 28% إلى 5 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام، كما ترتفع الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 120% لتسجل 783.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

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